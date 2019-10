Um dos destaques do Athletico na temporada, o atacante Rony parece ser ‘incansável’. Depois de ter participado de 40 jogos em 2019 e tendo apenas mais um mês e meio pela frente, o jogador não diminui o ritmo e segue sendo a válvula de escape do Furacão pelos lados do campo.

Uma característica que sempre acompanhou o atleta de 24 anos, que quer evitar perder a intensidade nesta reta final do ano, principalmente para poder manter as boas atuações, dele e do Rubro-Negro.

“Sempre tive isso comigo. Às vezes eu fico pensando que gosto de terminar bem a reta final e coloco isso na minha cabeça. A cada jogo, a cada lance, eu procuro dar o meu melhor para ajudar os meus companheiros, que é o mais importante”, destacou o camisa 7 atleticano.

Ainda mais que o foco do Athletico ainda é crescer no Campeonato Brasileiro. Apesar de já estar com a vaga na Libertadores do ano que vem garantida, ninguém no Furacão jogou a toalha na competição. Segundo Rony, o foco ainda é o G6, quem sabe até o G4.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

“A gente almeja estar crescendo cada vez mais na competição e estar subindo na tabela. Em todos os jogos entramos pra vencer, buscar os três pontos. Queremos coisas grandes até o final do ano, ficar entre os seis primeiros, tentar o G4”, arrematou.

O próximo compromisso do Rubro-Negro será neste domingo (20), às 16h, contra o Goiás, na Arena da Baixada. Se vencer, o time atleticano, atualmente em nono, pode terminar a rodada na sétima colocação.

