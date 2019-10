Quando foi lançado no fim do ano passado, o Fura-Cão, novo mascote do Athletico, foi alvo de muita zoeira na internet, principalmente, por torcedores de Coritiba e Paraná Clube. Até alguns torcedores do Rubro-Negro mesmo não aprovaram a criação de um cachorro como mascote.

O motivo é que os rivais brincam com os atleticanos os chamando de ‘poodles’, por conta de uma foto do ex-atacante Pedro Oldoni com dois cachorros desta raça em 2006.

No início deste mês, o Athletico criou os perfis da Família Furacão nas redes sociais e o ‘Fura-Cão’ tem roubado a cena, divertindo muitos torcedores do Rubro-Negro. Com mais de 1.300 seguidores no Twitter, o mascote interage com alguns atleticanos, sempre com bom humor.

A criação do perfil do Fura-Cão tem sido uma mudança de estratégia do clube, que tem alterado a sua forma de postagens nas redes sociais e optado por publicações mais divertidas.

E diziam que sem meu tapetinho… pic.twitter.com/yBaC3m5EUg — Fura-Cão (@Fura__Cao) October 18, 2019

O Fura-Cão pode ser adquirido pelos torcedores na loja oficial do Athletico por R$ 144,90. Para os sócios, o produto sai por R$ 130,41.