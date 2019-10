Depois do zagueiro Thiago Heleno, chegou a vez do volante Camacho, voltar aos gramados. Depois de cumprir suspensão por seis meses, por ter sido flagrado no exame antidoping pelo uso da substância higenamina, o jogador está à disposição do técnico Tiago Nunes para o duelo do Athletico contra o Goiás, neste domingo (27), às 16h, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro.

No entanto, diferentemente do que ocorreu com Thiago Heleno, que já retornou ao time como titular, o volante deve começar a partida no banco de reservas. O treinador afirmou que o atleta deve iniciar uma partida somente na rodada seguinte, diante do Internacional, em Porto Alegre.

“O meu desejo é que o Camacho jogue domingo, até pelo tempo de parada que ele teve. Agora outros jogadores estão muito bem. Ele era titular naquela ocasião, mas o Wellington hoje é um expoente do time. Vamos ver nos treinamentos e com a comissão técnica. Ele vai jogar. Não vai iniciar provavelmente contra o Goiás, talvez no próximo jogo. Mas o meu desejo é que ele jogue, até por tudo que ele passou”, cravou o comandante do Furacão.

Por conta da suspensão de Camacho, Tiago Nunes encontrou em Wellington sua principal peça de marcação no meio de campo nos últimos meses. A situação do atleta para a próxima temporada também não está definida. O Rubro-Negro já manifestou o interesse de renovar o empréstimo, mas deixou de pagar a indenização prometida ao Corinthians por conta do caso do doping e, por isso, a relação entre as diretorias ficou estremecida.

