O presidente da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Hélio Cury, falou sobre o fato de o Athletico ser uma importante atração no futebol do estado. Na manhã de sexta-feira (18), após a realização do arbitral que definiu as regras do Campeonato Paranaense 2020, o mandatário concedeu entrevista à imprensa e entre diversos temas abordados, comentou que o Rubro-Negro deve servir de exemplo para os demais clubes.

Uma das mudanças na regra da competição para a temporada seguinte e que poderá refletir diretamente na maneira como o Furacão encara a disputa será a possibilidade de os clubes inscreverem quantos jogadores desejarem ao longo da competição. Em 2019 era possível ter 30 nomes listados, com até cinco trocas antes da primeira rodada do segundo turno.

Como o time atleticano utiliza os jogadores aspirantes para o Estadual, terá a liberdade de, por exemplo, colocar em campo seu time titular quando achar conveniente. O Athletico usará essa ‘carta na manga’, principalmente, para dar ritmo de jogo aos seus atletas que terão pela frente a Copa Libertadores.

Vale destacar que o Furacão terá um jogo pela Supercopa, no dia 19 de janeiro, um dia após a primeira rodada do Paranaense. Portanto, é certo que na estreia do Paranaense quem entrará em campo são os aspirantes. Cury deixou claro que a forma como o Rubro-Negro disputa o Paranaense já foi assimilada por todos e que deveria, inclusive, ser seguida.

“Eu sei que na hora que tiver uma dificuldade (o Athletico) vai colocar o time principal, não tenho nenhuma dúvida, ou vão mesclar. Mas não vejo nenhum problema, isso chegou em um ponto que todo mundo já entendeu, que eles tem dois ou três times à disposição. É um trabalho que os demais tem que seguir o exemplo e se aproximar”, comentou o presidente da FPF.

O mandatário explicou que a competição não tem mais apelo entre o público, devido às dificuldades financeiras da população, que não tem condições de arcar com todos os custos relacionados a assistir ao jogo em um estádio. Mesmo diante de um cenário econômico ruim, o presidente da FPF vê que alguns clubes conseguem fazer com que o público se mobilize mais na competição.

“Não adianta, a crise financeira é em todos os setores. Você pode até estimular de várias maneiras (o público a ir). Todo mundo sabe que a atração hoje é o Athletico. É o Athletico e o Flamengo”, arrematou.

