Já na reta final da temporada de 2019, o técnico Tiago Nunes está em evidência, sobretudo pelo fim do seu contrato com o Athletico em dezembro deste ano. Na semana passada, um possível interesse do Corinthians foi especulado pela imprensa, mas o treinador negou qualquer tipo de contato com o Timão e ainda garantiu que não quer ouvir nenhuma proposta até o final do Campeonato Brasileiro.

+ Leia mais: Léo volta a ser personagem em empate do Athletico

Na verdade, os rumores de um possível interesse do Timão ganharam força depois que o empresário de Tiago Nunes, Luiz Paulo, foi visto no CT do Corinthians. Porém, ele mantém outros negócios com o clube paulista. “Não existe nada. Ninguém do Corinthians me procurou, nem o meu representante. Me oportuniza esclarecer uma informação que meu representante esteve no CT do Corinthians. Ele tem outros assuntos, com atletas de base ou experientes, que ele trata em grandes clubes do Brasil”, garantiu o treinador.

+ Leia também: Esposa de jogador do Palmeiras é agredida na Arena da Baixada

Tiago Nunes prosseguiu e disse que não quer ouvir nenhuma proposta nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Athletico tem interesse na renovação do contrato do treinador, mas tudo vai depender de uma conversa com o presidente do Conselho Deliberativo, Mario Celso Petraglia, que está internado em um hospital de São Paulo se recuperando de algumas cirurgias feitas por conta de uma obstrução intestinal.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

“Mesmo que eu fosse contatado, eu não ouviria. Primeiro, em respeito ao Athletico. Segundo, em respeito ao Carille e qualquer outro treinador em atividade, pois não gostaria que fizessem isso comigo”, concluiu Nunes.