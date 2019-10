Uma semana depois de falhar feio na derrota para o Flamengo, o goleiro Léo reencontrou o torcedor do Athletico no empate em 1×1 diante do Palmeiras, no último domingo (20), na Arena da Baixada. O camisa 22 entrou no time de última hora, quando o goleiro Santos reclamou de um torcicolo e foi tirado da partida. O arqueiro atleticano voltou a ser questionado pelo torcedor, que mostrou ainda não ter esquecido o lance da semana anterior, diante da equipe carioca.

Até no começo da partida diante do Palmeiras, o goleiro Léo recebeu o carinho e até a solidariedade do torcedor. Um sinal que as pazes entre o arqueiro e a torcida estava selada. Mas não foi o que aconteceu. O Athletico não mudou seu modo de atuar. Seguiu tocando a bola desde a defesa e, em um desses lances, o goleiro Léo tentou virar o pé para dar o passe, mas a bola bateu no atacante Deyverson e quase entrou.

Na sequência, o goleiro atleticano e o sistema defensivo voltaram a errar. Não foi uma falha evidente, mas Léo, ao tentar sair jogando, mandou a bola no meio de campo, mas errou. Na roubada de bola, a bola chegou até Willian, que cruzou para Deyverson, que só teve o trabalho de tirar do camisa 22 e empatou a partida.

Nada, porém, que tivesse feito o torcedor do Athletico perder a paciência de novo com Léo. Na segunda etapa, o arqueiro foi pouco exigido. Nas bolas que foram no gol, o jogador conseguiu defender sem grandes problemas em mais uma partida que foi titular dentro da Arena da Baixada.