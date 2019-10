O futebol paranaense está bem representado na seleção brasileira olímpica. Na manhã desta sexta-feira (25), o técnico André Jardine convocou 23 jogadores para o Torneio de Tenerife, na Espanha, que acontece entre os dias 11 e 18 de novembro. E ao contrário de Tite, que não chamou nenhum atleta que atua no futebol brasileiro, o time olímpico terá vários nomes que atuam por aqui.

Entre eles, estão o goleiro Anderson e o volante Bruno Guimarães, do Athletico. Bruno já havia sido chamado para os amistosos contra Venezuela e Japão, no Recife. Já Anderson foi contratado pelo Furacão recentemente, após se destacar pelo Santa Cruz na Série C e ainda não atuou com a camisa rubro-negra.

Além dos dois, outros ex-jogadores do futebol paranaense estão na lista, como o lateral-direito Dodô, ex-Coritiba e atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, os laterais-esquerdos Ayrton Lucas, ex-Londrina e que joga no Spartak Moscow, da Rússia, e Caio Henrique, que atua no Fluminense e já passou pelo Paraná Clube, e os atacantes Artur, do Bahia e que esteve no Londrina, e Matheus Cunha, do Red Bull Leipzig, da Alemanha, e que fez a base no Coxa.

Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros:

Anderson (Athletico)

Ivan (Ponte Preta)

Phelipe (Grêmio)

Laterais:

Dodô (Shakhtar Donetsk-UCR)

Guga (Atlético-MG)

Ayrton Lucas (Spartak Moscow-RUS)

Caio Henrique (Fluminense)

Zagueiros:

Ibañez (Atalanta-ITA)

Lyanco (Torino-ITA)

Rodrigo (Portimonense-POR)

Walce (São Paulo)

Meias:

Bruno Guimarães (Athletico)

Lucas Fernandes (Portimonense-POR)

Matheus Henrique (Grêmio)

Pedrinho (Corinthians)

Thiago Maia (Lille-FRA)

Wendel (Sporting-POR)

Atacantes:

Antony (São Paulo)

Artur (Bahia)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

Mateus Cunha (Red Bull Leipzig-ALE)

Paulinho (Bayer Leverkusen-ALE)

Pedro (Fiorentina-ITA)