O técnico Tite convocou, na manhã desta sexta-feira (25), 23 jogadores que defenderão a seleção brasileira nos amistosos contra Argentina e Coreia do Sul, nos dias 14 e 18 de novembro, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, respectivamente. E por conta da reta final da temporada, nenhum atleta que atua no Brasil foi convocado, uma vez que acontecerão jogos decisivos pelo Campeonato Brasileiro e na sequência a final da Libertadores.

Assim, só nomes que jogam na Europa foram chamados, mais precisamente aqueles que atuam na Inglaterra, Espanha, Itália, França, Alemanha e Holanda. As principais novidades foram o goleiro Daniel Fuzato, da Roma, da Itália, o lateral-direito Emerson, do Betis, da Espanha, o volante Douglas Luiz, do Aston Villa, da Inglaterra, e Rodrygo, do Real Madrid, da Espanha.

Confira a lista completa:

Goleiros:

Alisson (Liverpool-ING)

Daniel Fuzato (Roma-ITA)

Ederson (Manchester City-ING)

Laterais:

Danilo (Juventus-ITA)

Emerson (Betis-ESP)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP)

Zagueiros:

Eder Militão (Real Madrid-ESP)

Felipe (Atlético de Madrid-ESP)

Marquinhos (PSG-FRA)

Thiago Silva (PSG-FRA)

Meias:

Arthur (Barcelona-ESP)

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Douglas Luiz (Aston Villa-ING)

Fabinho (Liverpool-ING)

Lucas Paquetá (Milan-ITA)

Philippe Coutinho (Bayern de Munique-ALE)

Atacantes:

David Neres (Ajax-HOL)

Firmino (Liverpool-ING)

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)

Richarlison (Everton-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Willian (Chelsea-ING)

Confira como foi a convocação e a coletiva do técnico Tite: