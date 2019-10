O Athletico deve ter pelo menos duas novidades para tentar voltar a vencer em casa no duelo deste domingo (27), às 16h, diante do Goiás, na Arena da Baixada. O goleiro Santos, que ficou de fora do empate em 1×1 com o Palmeiras, por conta de um torcicolo, e o meia Léo Cittadini, que entru no segundo tempo, podem retornar ao time.

No treinamento desta sexta-feira (25), o único aberto à imprensa nesta semana, o técnico Tiago Nunes aproveitou para fazer os últimos ajustes no palco da partida. O volante Camacho, suspenso por doping desde abril, não deve começar a partida, mas será relacionado e o seu semblante denunciava a satisfação de voltar a atuar em uma partida oficial.

+ HISTÓRICO! Carneiro Neto fala da carreira em entrevista ao podcast De Letra!

Apesar de o atleta estar novamente à disposição, o treinador já havia avisado, após o jogo contra o Palmeiras, que ele só será usado no decorrer do confronto com o Esmeraldino. Assim, o volante Wellington, que vem tendo boas atuações, será mantido no setor de contenção.

Quem também estará à disposição são o zagueiro Lucas Halter e o meia-atacante Nikão, que foram liberados pelo departamento médico. Quem tem mais chances de atuar é o camisa 11. Se isso acontecer, o atacante Marcelo Cirino pode deixar a equipe. Esta, na verdade, é a única dúvida de Tiago Nunes para encarar o Goiás.

No meio de campo, Bruno Nazário retorna para o banco para dar lugar novamente a Léo Cittadini. O lateral-esquerdo Adriano deve ser mantido no lugar de Márcio Azevedo para ganhar, na reta final do Brasileirão, mais tempo de jogo entre os titulares do Furacão.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Assim, o provável Athletico para enfrentar o Goiás deve ter: Santos; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Adriano; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Marcelo (Nikão), Rony e Marco Ruben.

Mais do Furacão:

+ Athletico quer fazer valer o ‘fator Caldeirão’ no Brasileirão!

+ Cartolas do Athletico são punidos por reclamarem da arbitragem