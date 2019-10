Com excelentes resultados nesta temporada, o Athletico vai buscar fechar o ano com boas apresentações em casa. Neste ano, o time tem apenas o décimo melhor aproveitamento como mandante no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (27), o Furacão recebe o Goiás, às 16h, na Arena da Baixada, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, tentando melhorar esse número. O time vem de uma derrota e dois empates em seus domínios e espera ainda subir de posições na tabela até o fim da disputa. Com 39 pontos, o Rubro-negro é o nono colocado na disputa.

Com um aproveitamento de 59%, o Furacão, em 13 jogos na Arena da Baixada pela Série A, tem sete vitórias, quatro derrotas e dois empates. Um dos fatores que dificultaram a ’vida’ do Rubro-Negro nos últimos jogos em casa – sobretudo os dois anteriores – foram os fortes oponentes. No dia 13 de outubro, o time sofreu uma derrota por 2×0 para o líder Flamengo e no último domingo (20) empatou com o vice-líder Palmeiras, em 1×1. Antes disso, no dia 29 de setembro, o Furacão ficou no 1×1 com a Chapecoense também no Joaquim Américo. Em outras oportunidades em que o time deixou escapar triunfos na Arena da Baixada, o técnico Tiago Nunes explicou que precisou colocar em campo um time incompleto.

“Em relação aos números deste ano, lembrando que jogamos algumas partidas desconfigurados”, disse o treinador, comentando sobre ausências e até improvisações. O Furacão teve neste ano um calendário com diversas competições nacionais e internacionais e, por isso, nem sempre Tiago Nunes escalou sua equipe com força total para o Brasileiro, que inicialmente foi deixado em segundo plano. Como consequência, o aproveitamento em casa acabou sendo prejudicado. Além disso, o time encarou algumas ’pedreiras’ pelo caminho.

“Na sequência em casa, pegamos líder e vice-líder, jogos duros, muito parelhos”, disparou. No ano passado, a equipe teve o terceiro melhor aproveitamento da competição em casa, com 77,3%, perdendo apenas para o campeão Palmeiras, em primeiro, e Internacional, em segundo no quesito mandante. Em 2016, quando o Rubro-Negro terminou sua campanha na sexta colocação da tabela, conseguiu o feito de ser o melhor time em seus domínios, com 84,3% de aproveitamento em casa, superando o então campeão Palmeiras e os outros times que ficaram na ponta da tabela.

Restando onze rodadas para o fim da Série A, o Athletico pretende escalar posições na classificação e, consequentemente, melhorar seu rendimento diante de seu torcedor. Dentro do Joaquim Américo serão seis partidas – Goiás, CSA, Cruzeiro, Botafogo, Grêmio e Santos. “Estou muito tranquilo, tenho confiança que vamos voltar a vencer em casa e equilibrar esses números”, arrematou.

