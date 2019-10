Um dos principais reforços contratados para a temporada, o lateral-esquerdo Adriano fez seu primeiro grande jogo pelo Athletico no empate em 1×1 diante do Palmeiras, no último domingo (20), na Arena da Baixada. O jogador, que conviveu recentemente com lesões e, por isso, não conseguiu uma sequência entre os titulares, deu a assistência para gol o anotado pelo atacante Marcelo Cirino.

“Uma jogada muito bem trabalhada, como a gente tem feito, porque é a nossa maneira de jogar, ainda mais dentro de casa, pressionando o adversário. Fui feliz em fazer a jogada e o Marcelo feliz em fazer o gol”, afirmou o atleta, em entrevista ao site oficial do Furacão.

Além das lesões, Adriano chegou no decorrer do ano e perdeu o prazo para poder atuar na Libertadores e na fase decisiva da Copa do Brasil. Por isso, acabou perdendo espaço e viu Márcio Azevedo se firmar entre os titulares. Mas o jogador comemorou seu retorno ao time, mesmo não tendo saído de campo com os três pontos.

“Fico feliz em voltar a jogar e só tenho que agradecer a comissão (técnica), aos jogadores e a parte médica. Infelizmente, não conseguimos a vitória, mas saímos com um ponto”, prosseguiu.

Além de se manter entre os titulares, o jogador quer fazer o Rubro-Negro voltar a vencer em casa diante do Goiás, neste domingo (27), às 16h. “É um time que, no segundo turno, só está atrás do Flamengo. Teve uma reação importante dentro da competição e sabemos que não temos jogos fáceis. Vamos ter que trabalhar bem na semana toda para fazer um jogo perfeito e voltar a vencer dentro de casa”, arrematou.

