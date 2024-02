Caoa Chery registra melhor janeiro da história

O primeiro mês de 2024 foi o melhor janeiro de vendas na história da Caoa Chery com 3.470 veículos vendidos no período e um market share de 2,29%. A marca ultrapassou o antigo recorde de 2022, quando foram emplacados, 3.133 unidades.

Grande parte desse resultado se deve ao ótimo desempenho do Tiggo 5x Sport que ganhou 1.135 novos consumidores neste primeiro mês do ano. Na atual tabela de preços, o modelo produzido em Anápolis (GO), chega nas concessionárias com preço competitivo de R$ 114.990,00. A versão Sport é carro chefe das vendas da marca e agradou o consumidor brasileiro que buscava um SUV completo, com qualidade e design por preço atrativo.

Totalizando as versões da família Tiggo 5x, foram emplacadas 1.979 unidades durante os primeiros 31 dias do ano. No mesmo período, o SUV Tiggo 7 teve 587 veículos comercializados, enquanto o Tiggo 8 somou 874 vendas, sendo 415 unidades do SUV de 7 lugares à combustão e 459 veículos do top de linha, Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid.

“Estamos realizando um trabalho contínuo de aumento no volume produtivo que nos levará a uma maior participação de mercado. Paralelamente, estamos praticando uma política de preço justo para que nossos consumidores possam adquirir veículos completos, com muita tecnologia, conforto, segurança e design moderno, contando ainda com o que acreditamos ser o melhor custo-benefício do mercado. Como sempre digo, nosso foco é manter os produtos em sintonia com o consumidor brasileiro, escutando nossos clientes e seguindo com nosso plano de crescimento”, informa Roberto Pedrosa, diretor Comercial da Caoa.

Para mais informações sobre os veículos da Caoa Chery basta acessar o site: https://caoachery.com.br.