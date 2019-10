Além de todas as marcas que o Athletico detém em 2019, incluindo, é claro, o título da Copa do Brasil, um ponto chama bastante a atenção. O Furacão é o único time da América do Sul a superar os quatro semifinalistas da Copa Libertadores – River Plate, Boca Juniors, Flamengo e Grêmio. Nesta terça (22), o River garantiu a vaga mesmo perdendo para o Boca na Bombonera, e nesta quarta (24), cariocas e gaúchos se enfrentam às 21h30 no Maracanã.

E o Furacão foi o único time que derrotou os argentinos. Em competições continentais, Boca Juniors e River Plate só perderam para eles próprios e para o Rubro-Negro.

+ HISTÓRICO! Carneiro Neto fala da carreira em entrevista ao podcast De Letra!

O Boca foi o primeiro a ser derrotado. Em 2 de abril, um Marco Ruben endiabrado fez todos os gols do 3×0 na Arena da Baixada, naquele que seria o grande jogo do Athletico na temporada até então. O todo do retrospecto diante dos xeneizes terminou negativo, com três vitórias argentinas em sequência, na fase de grupos e nos dois jogos das oitavas de final da Libertadores.

Com o River, a vitória veio no jogo de ida da Recopa Sul-Americana – confronto entre os campeões da Libertadores e da Sul-Americana do ano passado. Foi no dia 22 de maio, também na Arena, e também com gol de Marco Ruben, por sinal o grande personagem desses jogos. Na volta, uma goleada por 3×0 deu aos Millonarios o título.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Diante do Flamengo, não houve vitória, mas classificação. Foi na Copa do Brasil – após dois empates em 1×1, em Curitiba e no Maracanã, o Furacão levou a vaga nos pênaltis, classificando-se para a semifinal da competição. E aí veio o Grêmio, com outro momento épico. Depois de perder na ida por 2×0, o Rubro-Negro era dado por eliminado, mas repetiu o placar de Porto Alegre, foi para as penalidades e aí teve Santos fazendo milagres para conquistar a vaga para a final da competição.

