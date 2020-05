Vendido pelo Athletico ao Lyon no fim de janeiro, Bruno Guimarães fez apenas cinco jogos pelo time francês e já entrou na mira de um gigante europeu. O volante de 22 anos, que custou 20 milhões de euros quatro meses atrás, interessa ao Barcelona, de acordo com o jornal espanhol Ás.

Especula-se que o time catalão dobraria o valor pelo camisa 39, chegando a 40 milhões de euros. Mas, caso a venda realmente aconteça após a retomada do futebol, quanto o Furacão tem direito a receber por Bruno Guimarães?

A conta é a seguinte: quando contratou definitivamente o volante, no início de 2018, o Athletico pagou a bagatela de R$ 800 mil por 70% dos direitos econômicos – o Audax manteve 30%.

Quando ele foi negociado dois anos depois, o time paranaense permaneceu com 20% dos direitos. No entanto, há uma cláusula importante no contrato, segundo apurou a Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná. Da porcentagem remanescente do Athletico, 30% pertence ao Audax. Ou seja, em uma venda, o time paulista tem direito a 30% do lucro líquido atleticano.

Então, em um hipotético cenário de uma transação por 40 milhões de euros, o Lyon receberia 32 milhões de euros. O Rubro-Negro, por outro lado, levaria 5,6 milhões de euros, o equivalente hoje a cerca de R$ 36 milhões. O Audax ficaria com 2,4 milhões (R$ 15 milhões).

De acordo com o site Transfermarkt, especializado em negociações de futebol, o valor de mercado atual de Bruno Guimarães é de 28 milhões de euros. O número chegou à casa dos 35 milhões em março, mas caiu junto com a paralisação geral do futebol por causa da pandemia da Covid-19.

