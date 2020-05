O governo do Paraná e a prefeitura de Curitiba divulgaram notas nesta terça-feira (12) afirmando que por enquanto a lista de atividades essenciais que são permitidas de funcionar durante a pandemia do coronavírus não será alterada.

Na última segunda-feira (11) o presidente Jair Bolsonaro incluiu em decreto mais atividades, como cabeleireiros e barbearias.

As “academias de esporte” também estão nessa lista. Apesar de claramente se referir às academias de ginastica, a liberação delas com certeza seria mais um passo para aproximar o retorno dos trabalhos nos clubes de futebol e, consequentemente, a volta dos jogos.

Em diversas entrevistas na semana passada, o secretário estadual da saúde, Beto Preto, afirmou que o retorno do futebol no estado ainda está distante e não há uma data definida para que isso ocorra. A Federação Paranaense de Futebol aguarda a liberação da secretaria de saúde para organizar o a volta do Estadual, paralisado há cerca de dois meses antes do início das quartas de final.

Veja a íntegra da nota do governo:

“O Governo do Paraná estabeleceu que a Secretaria de Estado da Saúde é que vai deliberar sobre o funcionamento de serviços essenciais e não essenciais. Uma comissão estadual, formada por especialistas em saúde, está avaliando a possibilidade de reabertura de atividades econômicas.



O principal critério de análise é o comportamento da curva de contaminação pela Covid-19 no Estado, que segue crescendo.



Nas próximas semanas o Governo do Estado vai ampliar os testes na população e o resultado permitirá entender o cenário no Paraná e ajudar a tomar decisões com maior segurança.

Veja a nota da Prefeitura de Curitiba:

Todas as medidas de combate ao novo coronavírus são discutidas e avaliadas permanentemente. A respeito da decisão do governo federal de incluir novos setores como essenciais, o município de Curitiba ainda vai avaliar. Neste momento continuam sendo consideradas essenciais apenas as atividades listas no Decreto Municipal 470.

+ Mais do futebol paranaense:

+ Estudo da UFPR não recomenda volta do futebol; torcida só após vacina

+ Como o futebol paranaense vem se articulando pra voltar a campo?

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?