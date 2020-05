O atacante Walter desembarcou na manhã desta terça-feira (12) em Curitiba, onde iniciará uma nova etapa de avaliações pelo Athletico. O jogador chegou ao aeroporto Afonso Pena sozinho e de máscara, sendo recebido por membros do clube.

Do aeroporto, ele seguiu direto para o CT do Caju, onde fará exames e seguirá a preparação feita pelo Furacão, que já tinha começado com o atleta ainda em Goiânia, por vídeo-conferência.

Aos 30 anos, Walter assinou um contrato com o Rubro-Negro de três meses, com duração até 6 de agosto. O acordo, inclusive, foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID). Até lá, o atacante precisa emagrecer e mostrar produtividade para voltar a defender o Athletico em campo. Ele vestiu a camisa atleticana entre 2015 e 2016.

O jogador está suspenso por doping até o dia 5 de julho. Ou seja, caso o futebol volte até lá, ele só poderá jogar depois desta data.

