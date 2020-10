Presente no banco de reservas do Athletico na derrota por 3×2 para o Peñarol, no Uruguai, Paulo Autuori chegou há pouco e já está tomando as principais decisões sobre o time em campo.

Mesmo com Eduardo Barros como técnico interino, o novo head coach foi o responsável pela escalação do Furacão no jogo pela Libertadores na última terça-feira (20). A palavra final é a do profissional.

“Hoje já funcionou como será em todas as partidas. Neste momento ele (Autuori) já está integrado aos processos que antecedem os jogos, na participação dos treinos, reuniões pós-jogo”, explicou Barros, em entrevista coletiva após a partida.

+ Confira a classificação completa da Libertadores!

Com um time bem diferente em Montevidéu, o Rubro-Negro já passou a estar sob a influência de Autuori, que desembarcou em Curitiba há dois dias.

“Ele já participa de todas as discussões e vai ser assim daqui em diante”, cravou o interino.

Na derrota para os Carboneros, Paulo Autuori estava no banco de reservas com a comissão técnica, acompanhando de perto o trabalho de Barros. O head coach chegou a aparecer na transmissão do jogo abraçando companheiros da delegação atleticana após o segundo gol do Athletico, que naquele momento vencia a partida de virada.

Suspensão antiga

No entanto, caso assuma a função de técnico, ele não poderá, de imediato, comandar a equipe. Isso porque ele foi punido pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), em julgamento realizado no último dia 15, com três jogos de suspensão.

A punição é por ofensa em entrevista após empate em 1×1 com Flamengo, pelo Brasileirão, quando ainda era técnico do Botafogo. O treinador foi denunciado pela procuradoria do Tribunal após notícia de infração da CBF e da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF).

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Autuori indagou o fato de arbitragem ter sido chamada pelo VAR para assinalar o toque no braço de Marcelo Benevenuto, que resultou em pênalti para o rival. As declarações foram consideradas desrespeitosas pelo STJD.

+ Mais do Furacão:

+ Quem o Athletico pode enfentar nas oitavas da Libertadores?

+ Cristian Toledo: Prejuízo danado pro Athletico em jogo com “comando duplo”

+ Ícone do Athletico, Bolinha se aposenta após 27 anos de clube

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?