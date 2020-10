Em 23 anos de clube, Bolinha passou por fases ruins, mas também colecionou títulos marcantes. Foto: Albari Rosa/Arquivo

O massagista Edmilson Aparecido Pinto, o Bolinha, anunciou a aposentadoria nesta terça-feira (20), após 27 anos trabalhando no Athletico. O clube divulgou um vídeo em homenagem a seu histórico personagem.

“É uma decisão que venho pensando há dias, meses, e foi se tornando mais curta agora, devido à pandemia. Saiu minha aposentadoria, pensei em curtir um pouco a vida. Sai de casa em 1975 e nunca fui a um casamento direito, festa, batizado, meus irmãos casaram e nunca fui (a uma festa). E com idade da minha mãe, penso que está na hora de ficar um pouco do lado dela”, declarou o massagista, que chegou ao Furacão em outubro de 1993, já com 18 anos de experiência no futebol.

O Athletico tem orgulho de ter contado com o trabalho, dedicação e carinho de Edmilson Aparecido Pinto, o nosso Bolinha, por 27 anos. O profissional decidiu se aposentar e é com muita satisfação que podemos dizer: Obrigado, Bolinha!



Bolinha viveu diversas fases e transformações do Rubro-Negro. Desde o acesso à Série A, em 1995, até os títulos mais importantes da história do clube: o Brasileirão, em 2001, a Copa Sul-Americana, em 2018, e a Copa do Brasil, em 2019.

Querido por todos, o massagista virou amuleto da torcida, que costumava gritar seu nome em todos os jogos na Arena da Baixada. Bolinha promete seguir indo aos jogos, mas a partir de agora vai frequentar outro lugar: a arquibancada.

“Em todos os jogos vou estar presente, de coração aberto, torcendo muito e com o coração apertado para que venha a vitória”, emocionou-se Bolinha.

