O Athletico terá oito mudanças para a partida contra o Atlético-MG, que acontece neste domingo (24), às 16h, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. O elenco treinou nesta sexta-feira (22) no CT do Caju e ainda tem mais uma atividade até o jogo do final de semana. Mas a ideia é fazer uma rodagem do elenco e por isso tantas alterações serão feitas.

A primeira troca será no gol. De volta da seleção brasileira, Santos retorna normalmente para a meta atleticana no lugar de Léo. Na lateral-direita, Madson retoma a titularidade por estar impedido de atuar na rodada seguinte. Diante do Grêmio, na próxima quarta-feira (27), por questão contratual, ele ficará de fora. Com isso, Khellven volta para o banco.

Sem o zagueiro Thiago Heleno e o lateral-esquerdo Márcio Azevedo, suspensos, o técnico interino Eduardo Barros promove a entrada de Léo Pereira na zaga e de Abner Vinícius na lateral. Outra novidade é a presença de Pedro Henrique no lugar de Robson Bambu.

O volante Bruno Guimarães está recuperado de lesão no tornozelo e deve reassumir a titularidade. O camisa 39 se lesionou em lance com o atacante Sassá, do Cruzeiro, e desfalcou o Furacão nos últimos dois jogos, contra São Paulo e Botafogo. A dúvida é de quem sai para a sua entrada, mas Camacho tende a ser o escolhido por desgaste. Assim, a dupla no meio-campo será formada por Wellington e Bruno Guimarães.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Já o atacante Rony fez trabalhos específicos na semana e também sai do time titular por desgaste. Braian Romero será seu substituto. Por fim, Marco Ruben entra para a saída de Marcelo Cirino no ataque.

O Furacão deve ir a campo com: Santos; Madson, Pedro Henrique, Léo Pereira, Abner Vinícius; Wellington, Bruno Guimarães, Thonny Anderson; Nikão, Braian Romero e Marco Ruben.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico tem números de G4 em todos os aspectos

+ Athletico está entre os times que mais revelaram possíveis ‘selecionáveis’ pra Copa 2022