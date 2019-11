O Athletico é dos clubes que mais têm formado jogadores para a seleção brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. De acordo com um levantamento do portal UOL, o Furacão aparece na terceira colocação, com cinco jogadores.

Desde o fim do Mundial de 2018, o técnico Tite convocou 64 atletas para vestir a amarelinha, incluindo nomes como terceiros goleiros ou que acabaram cortados por lesão. O Rubro-Negro aparece com cinco nomes: os goleiros Neto e Santos, os laterais-esquerdos Alex Sandro e Renan Lodi e o meio-campista Fernandinho. Todos eles estrearam profissionalmente com a camisa rubro-negra.

A lista atleticana ainda pode aumentar nas próximas convocações. O volante Bruno Guimarães, convocado nas últimas oportunidades para a seleção olímpica, está no radar de Tite e deve ganhar uma oportunidade até a Copa. O goleiro Weverton, com passagem pelo CT do Caju entre 2012 e 2017, não entra nessa contagem. O arqueiro estreou profissionalmente em 2009, com 21 anos, pelo Oeste. Ele foi criado nas categorias de base do Corinthians e estava emprestado ao time do interior paulista.

Acima do Athletico, aparecem quatro clubes: São Paulo e Grêmio (com sete jogadores) e Corinthians e Flamengo (seis). O Fluminense está empatado com o time rubro-negro, com cinco atletas formados em Xerém.

O Coritiba também aparece na lista, com um jogador. O zagueiro Miranda teve sua estreia no profissional em 2004 com a camisa coxa-branca.

