A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (20) a tabela detalhada das últimas rodadas do Brasileirão. O Athletico entra em campo no dia 5 de dezembro (quinta-feira), às 19h, contra o Santos, na Arena da Baixada, na penúltima rodada. Já na ‘saideira’ da competição, o Furacão terá pela frente o Avaí, no dia 8 de dezembro (domingo), às 16h, em Florianópolis.

+ Confira a tabela e a classificação do Brasileirão!

Quinto colocado, com 53 pontos, o Furacão já tem a vaga garantida na Libertadores da América por ter faturado a Copa do Brasil. No entanto, o técnico interino Eduardo Barros já destacou que o Rubro-Negro vai buscar uma vaga no G4 pra fechar o Brasileirão.

Confira os próximos jogos do Athletico pelo Brasileirão:

Atlético-MG x Athletico – 24/11, às 16h

Athletico x Grêmio – 27/11, às 21h30

Ceará x Athletico – 30/11, às 19h

Athletico x Santos – 5/12, às 19h

Avaí x Athletico – 8/12 às 16h