A Supercopa do Brasil, novo torneio criado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entre os campeões da Copa do Brasil, no caso o Athletico, e do Campeonato Brasileiro, pode ter uma nova data. A entidade que comanda o futebol brasileiro divulgou nesta quarta-feira (20) detalhes sobre este duelo, que ainda tem local indefinido e, em um primeiro momento, estaria marcado para o dia 19 de janeiro.

No entanto, a data pode ser adiada, uma vez que, caso o Flamengo, virtual campeão do Brasileirão, fature a Libertadores, diante do River Plate, da Argentina, no próximo sábado (23). Isto porque o clube carioca disputaria o Mundial de Clubes, que acaba no dia 22 de dezembro. Com isso, se o Flamengo entrar em campo no dia 19 de janeiro, não seria cumprido os 30 dias de férias dos jogadores, exigido por lei.

Desta forma, a data está indefinida, assim como o estádio. Em um primeiro momento, o local seria o Mané Garrincha, em Brasília, mas ainda não foi confirmado.

Nas normas divulgadas pela CBF, o jogo será em campo neutro, com os dois clubes tendo que chegar na cidade da decisão três dias antes do confronto. Caso o duelo acabe empatado, o título será decidido nos pênaltis. Confira aqui o regulamento completo da Supercopa do Brasil.

+ Mais do Furacão:

+ Marcelo Cirino encaminha acerto com time da China

+ Athletico segue mais vivo do que nunca na briga pelo G4