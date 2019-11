Consolidado no G-6, o Athletico agora pensa em subir ainda mais na tabela do Brasileirão. O atual objetivo do time na Série A é terminar a competição dentro do G4. Após a vitória contra o Botafogo, no último domingo, na Arena da Baixada, o Furacão pulou para a quinta colocação, com a mesma pontuação do São Paulo, mas com uma vitória a mais. A equipe está a três pontos do Grêmio, quarto colocado, e com três de vantagem do Internacional, na sétima posição. “A meta traçada antes da Copa do Brasil foi atingida, virou G6 e hoje somos a quinta equipe na classificação. Não pensamos em parar. Se tivermos condições de buscar a quarta colocação, nós faremos o possível para isso”, declarou o técnico interino Eduardo Barros.

Mesmo com vaga garantida na Libertadores 2020, o Athletico manteve o embalo depois da conquista inédita da Copa do Brasil e tem a quinta melhor campanha do returno. Desde o título, o clube subiu seis colocações na tabela da 20ª rodada para cá. Nesse período foram sete vitórias, seis empates e apenas uma derrota. Há oito jogos sem perder, o Furacão aproveitou a sequência invicta para dar esse salto na classificação. Vale lembrar que nesse tempo, o técnico Tiago Nunes saiu do Athletico para acertar com o Corinthians. Barros assumiu o time há três rodadas. “Dá pra ver no olho dos jogadores que a temporada não acabou. E, se ela não acabou, vamos encarar cada jogo com toda força que nós tivermos”, completou o treinador.

No próximo domingo, o Athletico enfrenta seu xará Atlético-MG, no Mineirão, pela 34ª rodada. A equipe mineira está em baixa na competição e um triunfo coloca o time colado no Grêmio, que enfrenta o vice-líder Palmeiras, fora de casa. Furacão e Tricolor gaúcho ainda fazem um confronto direto nessa reta final, na rodada 36, na Arena. “Antes de pensarmos no Grêmio, temos que pensar no próximo adversário, que é o Atlético-MG. Temos que respeitar, se preparar bem como fizemos nessa semana, para ir a Minas e merecermos mais um bom resultado”, finalizou Eduardo Barros.

