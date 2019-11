Autor do gol da vitória do Athletico por 1×0 sobre o Botafogo, no último domingo (17), o atacante Thonny Anderson vem se mostrando um verdadeiro coringa no elenco. Nesta temporada, o jogador já atuou em diversas posições no setor ofensivo, como armador, ponta e até centroavante.

Uma facilidade que ele mesmo admitiu ter e que vem sendo bem explorada pela comissão técnica do Furacão, tanto com o antigo treinador, Tiago Nunes, quanto o atual, Eduardo Barros.

“Eu fico bem à vontade, quando estou ali no meio eles sabem que tenho essa característica de cair pelos lados e não me prendem. Tanto o Tiago (Nunes) quanto o Edu (Eduardo Barros) sempre falavam pra eu ficar à vontade no último terço do campo. Sabem que minha característica não é ficar preso na área, mas sair da área, buscar opções. E fico sempre bem à vontade”, ressaltou o atleta, que está com seu futuro no clube indefinido.

Thonny Anderson disputou 24 jogos pelo Athletico em 2019, marcando quatro gols. Contra o time carioca, ele encerrou um jejum de 14 partidas sem balançar as redes. A última vez, curiosamente, havia sido contra o mesmo Botafogo, no dia 11 de agosto.

