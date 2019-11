Autor do gol rubro-negro na vitória do Athletico por 1×0 contra o Botafogo, Thonny Anderson tem futuro incerto em Curitiba. O meia-atacante — que atua em diversas posições ofensivas — está emprestado pelo Grêmio ao Furacão até o fim do ano e poderá retornar a Porto Alegre em 2020.

“Isso eu deixo para as duas diretorias [de Athletico e Grêmio] resolverem. Venho fazendo meu trabalho no campo e estas questões extracampo eu deixo para os clubes decidirem”, disse em coletiva após a partida deste domingo (17). “São dois ótimos times, times grandes, e que disputam os melhores campeonatos do Brasil. Seja onde eu estiver [na próxima temporada], eu vou dar o meu melhor e vou estar feliz”, afirmou.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

As chances de permanecer no Furacão, no entanto, são mínimas. Em outubro, o vice-presidente de futebol gremista, Duda Kroeff, confirmou o interesse em ter o atleta em seu elenco para a próxima temporada. O rompimento de contrato custaria R$ 160 milhões. O Grêmio, por sua vez, não parece ter muito interesse em negociar o jogador, que veio para o Athletico para ganhar cancha.

Anderson foi o destaque da partida deste domingo. Escalado pelo meio, ele foi responsável por articular as principais jogadas de ataque do Furacão. No segundo tempo, deixou sua marca ao receber ótimo passe de Rony e mandar para o fundo da rede.

Mais na Tribuna:

+ Eduardo Barros elogia desempenho ofensivo do Athletico contra o Botafogo

+ Athletico vence o Botafogo e sobe para quinto lugar no Brasileirão