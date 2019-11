O técnico Eduardo Barros elogiou o desempenho ofensivo do Athletico na vitória por 1×0 sobre o Botafogo, no domingo (17), na Arena da Baixada, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do placar magro, o Furacão dominou o confronto e praticamente não sofreu riscos na partida.

O comandante atleticano disse que, na semana pré-jogo, definiu com o elenco que era necessário construir e produzir mais jogadas no ataque. De acordo com ele, o Furacão pecou nesse sentido mesmo com o triunfo diante do São Paulo, fora de casa, na rodada anterior.

“Tivemos uma missão de produzir mais ofensivamente do que o jogo passado e isso se confirmou. Nos propusemos a isso. Criamos situações e movimentos para que terminassem em finalizações. Reproduzimos bem e fico feliz pelo desempenho”, afirmou.

Para o confronto com os cariocas, o treinador mudou a equipe, com as entrada do lateral-direito Khellven na vaga de Madson e do meia-atacante Thonny Anderson no lugar de Bruno Nazário. As novidades se destacaram no triunfo e ajudaram nas ações ofensivas.

O Rubro-Negro finalizou nove vezes diante do Fogão, sendo cinco delas na meta do goleiro Diego Cavalieri. Além do gol decisivo de Thonny Anderson, a equipe desperdiçou um pênalti, com Marcelo Cirino, teve um gol anulado de Thiago Heleno e criou, ao menos, três chances claras.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

“Eles ficaram muito atrás, porque sabem que aqui é complicado jogar. Achamos espaços pelos lados, conseguimos abertura no meio e por pouco não fizemos mais gols. Pressionamos eles no ataque, recuperamos e foi assim a jogada do gol”, avaliou o autor do gol, Thonny Anderson.