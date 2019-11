O Athletico bateu o Botafogo por 1×0, na noite deste domingo (17), na Arena da Baixada, pela 33ª rodada do Brasileirão, em uma partida amplamente dominada pelo time atleticano, mas com direito a pênalti perdido e o VAR sendo acionado. Com gol de Thonny Anderson, o quarto dele no ano, o Furacão chegou aos 53 pontos, passou o São Paulo e assumiu a quinta colocação da Série A. O time volta a campo no próximo domingo (24), quando encara o Atlético-MG, às 16h, no Mineirão.

Com mudanças na lateral e meio, nas entradas de Khellven e Thonny Anderson, o Rubro-Negro pressionou o time alvinegro em seu campo desde o início e não deixava o adversário passar do meio-campo. Nikão, de fora da área, e Khellven, de falta, obrigaram Diego Cavalieri a espalmar dois bons chutes.

O gol parecia questão de tempo, mas a melhor chance foi desperdiçada. Aos 24 minutos, após intervenção do VAR, o árbitro Braulio da Silva Machado assinalou pênalti em toque de mão de Igor Cássio. Na cobrança, Marcelo Cirino bateu para fora.

A equipe rubro-negra continuou em busca do gol, enquanto não dava espaço algum para o Fogão, que não deu um chute, nem no gol e nem para fora, na primeira etapa. Thiago Heleno, depois de bate e rebate na área, bateu em cima do goleiro. Khellven também apareceu bem duas vezes na área, mas foi interceptado nos chutes pela zaga do Botafogo.

Na volta do intervalo, o Athletico manteve a mesma estratégia e atuava em cima do time carioca. Em boa tabela de Thonny Anderson e Rony, o atacante invadiu a área e rolou para Nikão que, na pequena área, perdeu o gol ao chutar por cima do travessão.

Pouco depois, em troca rápida de passes, a bola parou em Camacho, que soltou uma bomba e o chute passou rente à trave. De tanto insistir, o gol saiu. Aos 13, o Furacão roubou a bola no campo de ataque, Rony driblou dois marcadores e tocou para Thonny Anderson, dentro da área, abrir o placar.

Logo após o gol, Cirino tabelou com Thonny Anderson e bateu rasteiro para fora. Nikão foi outro que finalizou perto do gol. O Fogão, com a necessidade de somar pontos, passou a se arriscar. Cícero, da intermediária, chutou forte para Léo espalmar.

Na bola parada, aos 21, o Furacão até marcou, mas foi invalidado. Após escanteio da direita, Thiago Heleno subiu sozinho por trás da zaga e cabeceou com força no canto esquerdo de Cavalieri. Em nova interferência do VAR, a arbitragem anulou o gol por impedimento de Cirino, que atrapalhou a visão do goleiro alvinegro, mesmo desviando.

Na reta final, Wellington obrigou Diego Cavalieri a fazer boa defesa. O Botafogo, sem criatividade, apostava apenas em bola alçadas na área, mas a zaga rubro-negra impediu qualquer tipo de perigo, o que transformou a partida em uma vitória tranquila.

Ficha técnica

SÉRIE A

2º Turno – 33ª Rodada

ATHLETICO 1X0 BOTAFOGO

Athletico

Léo; Khellven, Robson Bambu, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Camacho e Nikão; Rony (Marco Ruben), Marcelo Cirino (Vitinho) e Thonny Anderson.

Técnico: Eduardo Barros

Botafogo

Diego Cavalieri; Fernando, Joel Carli, Gabriel e Lucas Barros; Cícero, João Paulo e Alex Santana (Rhuan); Luiz Fernando (Marcos Vinícius), Léo Valencia e Igor Cássio (Diego Souza).

Técnico: Albertom Valentim

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA- SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Gol: Thonny Anderson, 13 do 2º

Cartões amarelos: Thonny Anderson, Thiago Heleno, Robson Bambu, Márcio Azevedo (CAP); Joel Carli (BOT)

Renda: R$ 456.905,00

Público total: 18.091