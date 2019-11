O discurso é sempre o mesmo: o time ‘larga mão’ do Campeonato Brasileiro quando conquista a Copa do Brasil. A regra não é assim tão clara, mas o Athletico é uma exceção a ela. Dois meses após levantar a taça em Porto Alegre, o Furacão não só manteve o ritmo como pisou no acelerador, subiu na classificação e tem a melhor campanha entre os campeões dos últimos anos.

Graças ao sempre organizado calendário da CBF, desde 2010 a Copa do Brasil terminou em períodos distintos da temporada. Até 2012, a competição terminava na metade do ano. Depois, por quatro anos, as finais aconteceram no último mês de jogos. E desde 2017 a decisão foi antecipada para dar espaço às partidas da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.

Por conta disso, não há como comparar campanhas com os campeões de 2013 (Flamengo), 2014 (Atlético-MG), 2015 (Palmeiras) e 2016 (Grêmio). Mas é possível observar como se comportaram Santos (campeão de 2010), Vasco (2011), Palmeiras (2012) e Cruzeiro (2017 e 2018). Destes, dois times ficaram abaixo dos 50% de aproveitamento: o Cruzeiro em 2017 (43,59%) e o Palmeiras em 2012 (25,56%). Como fica claro no rendimento, o alviverde paulista não só foi mal, como foi rebaixado naquele ano.

Com campanhas medianas ficaram Santos em 2010 (50,62% de aproveitamento) e Cruzeiro no ano passado (53,33%). Mesmo ficando na ‘primeira página’ da classificação – os dois times terminaram o Brasileirão na oitava posição, não foram brilhantes, mas também não envergonharam. O melhor time pós-título Copa do Brasil até 2019 era o Vasco da Gama, que em 2011 teve um rendimento de 58,33% – e disputando 36 dos 38 jogos da competição. A equipe foi vice-campeã brasileira, perdendo apenas para o Corinthians de Tite.

Neste 2019, o Athletico já disputou 14 partidas desde conquistar a Copa do Brasil. Foram sete vitórias, seis empates e apenas uma derrota, para o líder e virtual campeão Flamengo. O aproveitamento de 64,29% supera os vencedores dos anos anteriores e coloca a equipe em quinto colocado no Brasileirão, garantindo até agora o objetivo rubro-negro, que era de terminar no G6.

A intenção sempre foi clara – mostrar que o Furacão não está por acaso entre os grandes do futebol brasileiro. “Dá para ver nos olhos dos jogadores que a temporada não acabou. Vamos encarar cada jogo com toda a força que nós tivermos”, disse o técnico interino Eduardo Barros. E não há interesse de parar por aí. “A primeira meta era 50 pontos, depois passou a ser G6 e agora estamos na quinta posição. Se tivermos condições de buscar a quarta colocação, vamos buscar isso”, finalizou Barros.

Os números

Athletico 2019 – campeão em 18 de setembro

14 jogos – 7 vitórias / 6 empates / 1 derrota

64,29% de aproveitamento

Cruzeiro 2018 – campeão em 17 de outubro

10 jogos – 5 vitórias / 1 empate / 4 derrotas

53,33% de aproveitamento

Cruzeiro 2017 – campeão em 27 de setembro

13 jogos – 4 vitórias / 5 empates / 4 derrotas

43,59% de aproveitamento

Palmeiras 2012 – campeão em 5 de julho

30 jogos – 6 vitórias / 5 empates / 19 derrotas

25,56% de aproveitamento

Vasco 2011 – campeão em 1º de junho

36 jogos – 17 vitórias / 12 empates / 7 derrotas

58,33% de aproveitamento

Santos 2010 – campeão em 28 de julho

27 jogos – 11 vitórias / 8 empates / 8 derrotas

50,62% de aproveitamento