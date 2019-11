O técnico Eduardo Barros perdeu o zagueiro Thiago Heleno e o lateral-esquerdo Márcio Azevedo para o duelo do Athletico contra o Atlético-MG, no próximo domingo (24), às 16h, no Mineirão. Os dois receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 1×0 sobre o Botafogo, no domingo (17), e terão que cumprir suspensão.

Com as duas ausências, o treinador deve promover as entradas de Léo Pereira na zaga e Abner Vinicius na lateral. As outras opções são Pedro Henrique no setor defensivo e Abner Felipe para atuar no lado do campo. “Fico tranquilo em relação às reposições e, ao longo da semana, vamos desenhar a melhor formação. Nós temos os dois Abners e a disputa vai ser nos treinamentos”, disse Barros.

O comandante do Furacão ainda vai avaliar se mantém a mesma formação para o confronto contra o Galo. Khellven foi a novidade na lateral-direita no lugar de Madson, enquanto Thonny Anderson atuou no meio-campo e fez o gol da vitória diante do Fogão.

+ Mais do Furacão:

