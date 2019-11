O volante Bruno Guimarães está perto de deixar o Athletico e se transferir para o Atlético de Madrid, da Espanha. Segundo o jornal espanhol AS, o advogado do Furacão, Rodrigo Gama, esteve em Madri na semana passada para tratar de ajustes finais da transferência, que aconteceria na janela de janeiro.

O clube comandado pelo técnico Diego Simeone tem a preferência na compra do atleta. Um acordo feito entre o Atleti e o Rubro-Negro na venda do lateral-esquerdo Renan Lodi – que vem sendo um dos destaques do time espanhol nos últimos jogos, já sendo o quarto jogador da equipe com mais minutos em campo nesta temporada -.

A venda de Bruno Guimarães giraria em torno de 30 milhões de euros, cerca de R$ 140 milhões, um pouco abaixo da multa rescisória dele, que é de 40 milhões de euros.

Ainda de acordo com o AS, o acerto se intensificou pelo fato de outros times, como Flamengo, Chelsea, da Inglaterra, e Benfica e Porto, ambos de Portugal, também terem demonstrado interesse. Inclusive, um dos empresários do volante, Alexis Malavolta, viajou na noite de segunda-feira (18) para Madri, para conversar com os dirigentes do Atlético.

Na Espanha, Bruno Guimarães é citado como um jogador técnico, com capacidade para subir ao ataque e, principalmente, ter uma grande interpretação do jogo, com precisão nos passes.

