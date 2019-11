O Athletico divulgou uma nota oficial em seu site, na noite desta terça-feira (5), confirmando que o técnico Tiago Nunes não permanece no comando do time em 2020. O Furacão aproveitou ainda para alfinetar o Corinthians, próximo destino do treinador, e o próprio comandante no texto.

+ Leia mais: Interino fará mudança no Athletico; confira a provável escalação

Na nota, o Furacão ressalta que a diretoria fez “o maior esforço na história para a continuidade de um técnico no clube” e deixou uma alfinetada no treinador. “Tiago Nunes esqueceu muito rápido que poucos meses atrás treinava o time sub-19 do Furacão”.

Em tom de bom humor, a página oficial do mascote do Athletico, o Fura-Cão deu aquela ironizada na despedida de Tiago Nunes.

Confira a nota oficial:

O Club Athletico Paranaense informa que o técnico Tiago Nunes não permanecerá como treinador do Furacão em 2020.

Após longas conversas e o maior esforço já feito na história por parte do Athletico para a continuidade de um técnico no Clube, as negociações foram encerradas no dia de hoje (5) e o profissional não faz mais parte da instituição.