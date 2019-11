O Athletico tem apenas uma mudança certa para o confronto diante do Cruzeiro, dentro de campo. A partida, válida pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro, acontecerá nesta quarta-feira (6), a partir das 21h30 na Arena da Baixada.

Sem Tiago Nunes, que acertou com o Corinthians para a próxima temporada, quem deverá estar à frente do time no confronto é Eduardo Barros, coordenador das categorias de base do clube. O Furacão vem de vitória em casa, 1×0 em cima do CSA, no último domingo (3), e conta com cinco jogos de invencibilidade, com dois empates e três vitórias na disputa. Os bons resultados fizeram o time alcançar a sexta colocação na tabela, lugar onde pretende permanecer até o fim da disputa.

Em campo a novidade será o retorno do volante Wellington. O jogador cumpriu suspensão automática na última rodada. Apesar de Camacho ter jogado bem, o capitão deve retomar seu lugar.

Ainda sem ter seu retorno como certo, volante Léo Cittadini pode também estar entre os onze iniciais. Desfalque nos últimos jogos, o jogador precisou tratar uma inflamação no ligamento colateral medial do joelho e, por isso foi poupado nas duas últimas rodadas, diante do Internacional e do CSA. Ele está sendo reavaliado e seu retorno está próximo de acontecer. Caso não seja no jogo diante do Cruzeiro, a volta deve acontecer no compromisso seguinte, contra o São Paulo.

Com isso, o Athletico deve ir a campo com Santos; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Bruno Nazário (Léo Cittadini); Nikão, Rony e Marco Ruben.

