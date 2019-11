Acabou a novela. O técnico Tiago Nunes acertou com o Corinthians e assumirá o clube paulista a partir de 2020. O acordo se concretizou nesta terça-feira (5), após informação do jornalista Juca Kfouri. O treinador avisou em seguidasua decisão à diretoria do Athletico, mais especificamente o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Mario Celso Petraglia.

Os dois tiveram uma longa reunião na noite de segunda-feira (4), na qual foi feita uma proposta de renovação a Tiago, mas pesou a oferta do Timão, que ofereceu cerca de R$ 700 mil para toda a nova comissão técnica. Junto com ele vão os auxiliares Kelly e Evandro Fornari, o preparador físico Tulio Flores e o analista Pedro Sotero.

Assim que o acerto foi concretizado, Tiago Nunes foi avisado que não ficaria mais até o final do seu contrato e não comandará mais o time. Contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (6), às 21h30, na Arena da Baixada, o Furacão terá no banco de reservas Rafael Guanaes, técnico do time sub-19.