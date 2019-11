O Athletico cancelou a janela de imagens para a imprensa que faria na tarde desta terça-feira (5), véspera do duelo contra o Cruzeiro, que acontece nesta quarta-feira (6), às 21h30, na Arena da Baixada. O treinamento no estádio atleticano será realizado normalmente, mas fechado. A suspensão se deu por conta da saída do técnico Tiago Nunes, que aceitou a proposta do Corinthians e não seguirá à frente do Furacão neste final de temporada.

Nesta manhã, o treinador deu sinal afirmativo para a proposta do Timão e, com isso, sua ideia de permanecer no Rubro-Negro até o fim do Brasileirão não foi adiante. Isso porque o presidente do Conselho Deliberativo do Athletico, Mario Celso Petraglia, não quis que ele seguisse no time, uma vez que já está acertado com a equipe paulista.

De saída do Furacão, Tiago pediu para que pudesse se despedir de todos os profissionais do elenco antes de ir embora. Ele deve dar esse ‘tchau’ a todos nesta tarde, antes das atividades. Para o jogo frente à Raposa, existe a possibilidade de Eduardo Barros, técnico do time sub-19, ficar no banco de reservas comandando a equipe.