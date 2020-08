Nesta quinta-feira (13), os torcedores do Athletico se depararam com imagens da nova camisa, que vazaram na web. Segundo apurou a Tribuna/Gazeta do Povo, a versão dos uniformes é real, mas a data de lançamento ainda não foi divulgada nem pelo clube ou pela Umbro.

A estreia da camisa está programada para o próximo jogo na Libertadores, dia 15 de setembro, contra o Jorge Wilstermann, na Bolívia.

Será a primeira vez que o Furacão lança um novo modelo desde que repaginou escudo e uniformes, no final de 2018. A principal diferença da camisa número 1 são as quatro listas em destaque por toda parte frontal, ocupando mais espaço que o modelo atual.

A camisa dois também sofreu mudanças semelhantes, ganhando listras pretas em toda a frente, além de riscas vermelhas.

Por fim, as grandes novidades são a camisa preta e a de goleiro, que ganhou detalhes coloridos.

Confira as novas camisas:

Foto: Reprodução

