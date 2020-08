O meia Fernando Canesin deixou de ambulância a Arena da Baixada, na vitória do Athletico por 2×1 sobre o Goiás, na noite desta quarta-feira (12). Aos 19 minutos do primeiro tempo, ele dividiu pelo alto com Daniel Bessa, que acabou acertando o atleticano com o braço.

Após a queda, Canesin perdeu a consciência e ficou caído no gramado. O atleta foi atendido pelos médicos e a situação gerou muita preocupação entre os presentes no estádio. A ambulância entrou no campo para levar o jogador ao hospital Marcelino Champagnat.

Mais tarde, o Furacão informou pelo Twitter que Canesin está consciente e fazendo exames, seguindo o protocolo de concussão.

Canesin está consciente e fazendo exames neste momento em um hospital de Curitiba, seguindo o protocolo nestes casos. #SempreMaisFuracão #CAPxGOI — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 12, 2020

Fernando Canesin caiu desacordado no gramado. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

