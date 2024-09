Tempestade severa afeta todo o Paraná e deixa 281 mil sem luz

As tempestades severas que atingiram o Paraná nesta sexta-feira (20) provocam estragos. Segundo o Simepar, a grande incidência de trovoadas e rajadas de vento entre 60 e 75 km/h atingiram desde a região Oeste, na fronteira com o Paraguai, até o sul dos Campos Gerais.

O mau tempo afetou Curitiba e região metropolitana. Na capital, casas foram destelhadas e árvores caíram. Um muro de uma construção desabou, atingindo três casas e deixando uma pessoa ferida no Boqueirão.

Em Palotina, no Oeste do estado, 50 pessoas foram afetadas pelas chuvas. De acordo com a Defesa Civil estadual, três municípios foram atingidos pelas tempestades nesta sexta-feira. Além de Palotina, Céu Azul e Quinta do Sol também precisaram de atendimento da Defesa Civil.

Paranaenses no escuro

As chuvas entraram pela frente Sudoeste e Oeste do Paraná avançam para outras regiões do estado, causando impactos sobre o fornecimento de energia. Ao todo, 281 mil domicílios ficaram sem luz por volta das 15 horas. Eletricistas e técnicos da Copel estão em campo atuando no conserto das redes.

A Copel registrou 3.535 ocorrências para atendimento nas diversas regiões, sendo 1.686 delas nas regiões Sudoeste e Oeste paranaenses, onde 55 mil domicílios estão desligados. Cada ocorrência representa um dano em um ponto diferente da rede, que precisa ser verificado e reparado.

Na região Noroeste eram 97 mil imóveis sem luz, e no Leste, 80 mil. Na região Centro-Sul, 38 mil domicílios estão desligados, enquanto no Norte do Paraná 11 mil unidades consumidoras encontravam-se com o fornecimento de energia interrompido.

