Com o encerramento da temporada de 2019, além do técnico Tiago Nunes, que já havia deixado o Athletico com ‘o bonde andando’, mais 11 jogadores que fizeram parte de um dos melhores anos da história do clube já se despediram do CT do Caju e não ficam para o ano que vem.

Do time titular, o lateral-direito Madson, que havia sido emprestado pelo Grêmio, foi vendido ao Santos. Já os atacantes Marco Ruben acertou o seu retorno ao Rosario Central, da Argentina, e Marcelo Cirini vai atuar no Chongqing Dangdai, da China.

O meio-campo teve várias perdas, com Bruno Nazário, Tomás Andrade e Everton Felipe de saída, todos retornando a seus ex-times com o fim do empréstimo. Sem contar o volante Camacho, que, junto com o zagueiro Pedro Henrique, retornou ao Corinthians. Ambos a pedido de Tiago Nunes,

O goleiro Caio, de 22 anos, que chegou a disputar três partidas nesta temporada, foi emprestado ao Água Santa para a disputa do Paulistão. Com isso, Léo segue sendo o reserva imediato em 2020.

Ainda tem os casos dos atacantes Braian Romero, que voltou ao Independiente, também da Argentina, e Thonny Anderson, que pertence ao Grêmio, mas estpa na mira do Red Bull Bragantino.

Ou seja, para 2020 o Furacão terá que ir forte ao mercado para repor as peças se quiser se manter no topo e brigando por vários títulos. A começar pelo técnico, que ainda não foi anunciado e deve ter participação na montagem do novo elenco.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico possui pendências até o início de 2020; veja a lista!

+ Nikão segue na mira do Corinthians e de Tiago Nunes

+ Athletico anuncia parceria de dez temporadas com a Brahma