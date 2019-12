O Athletico anunciou na tarde desta quinta-feira (19), uma importante nova parceria com a marca de bebidas Ambev. A partir do início de 2020, a cerveja Brahma será comercializada com exclusividade nas dependências do estádio atleticano. Além disso, o acordo entre as empresas possibilitará que um antigo projeto comercial do Furacão saia do papel. Ainda no primeiro trimestre do próximo ano, o Rubro-Negro abrirá um Sport Bar anexado à Arena da Baixada.



Para anunciar a nova parceria, os dirigentes do Rubro-Negro convocaram uma entrevista coletiva, no Joaquim Américo. Estiveram presentes no evento o diretor comercial e de relações internacionais do Athletico, Mauro Holzmann, o gerente regional de marketing da Ambev, Rafael Coufal, e o gerente nacional de franquias Brahma, Vinicius Mastiguim.



Serão feitas diversas ações para o público atleticano para que a novidade seja divulgada, porém, Holzmann deixou claro que o acordo não inclui a marca no uniforme atleticano.



“Seremos abraçados pelo grupo Ambev e suas marcas, mas a parceria não inclui estampas nos uniformes. Além de comercializarmos a cerveja Brahma, teremos também ações com outra marca da companhia”, disse.



A grande novidade em relação ao acordo entre o Athletico e a Ambev será a inauguração de um bar, a Choperia Número 1, na Arena da Baixada, com acesso pelo lado de fora. De acordo com o diretor do Furacão, o projeto é antigo, mas só agora será possível viabilizá-lo. O objetivo é alcançar um público não só de atleticanos, mas de torcedores no geral.





“Seguimos com nosso projeto de que a Arena é dos paranaenses. Entendemos que aqueles que gostam de futebol e torçam para outros times poderão frequentar o espaço”, explicou.



Ainda sem data defivida para a inauguração, Holzmann projetou a abertura do espaço para o primeiro trimestre de 2020. O acesso ao bar, que funcionará também em dias sem jogos, será pela rua Coronel Dulcídio. A parceria com a Brahma é válida por dez anos.

