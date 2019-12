A Conmebol divulgou na noite de quarta-feira (18) a tabela completa da Libertadores de 2020. Dentro do Grupo C, o Athletico estreia em casa diante do Peñarol, no dia três de março, uma terça-feira, às 21h30.

Depois, o Furacão fará dois jogos fora de casa, contra Colo-Colo, no Chile, no dia 11, e contra o representante boliviano, no dia 17.

Na sequência, o Rubro-Negro pega chilenos e a equipe da Bolívia na Arena, nos dias 8 e 21 de abril, respectivamente, fechando a fase de grupos no dia 5 de maio, contra o Peñarol, em Montevidéu.

Confira todos os jogos do Athletico na fase de grupos:

3/3 – 21h30 – Athletico x Peñarol

x Peñarol 11/3 – 19h15 – Colo-Colo x Athletico

17/3 – 19h15 – Bolívia 2 x Athletico

8/4 – 19h15 – Athletico x Colo-Colo

x Colo-Colo 21/4 – 21h30 – Athletico x Bolívia 2

x Bolívia 2 5/5 – 21h30 – Peñarol x Athletico

