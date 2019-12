O Athletico conheceu seus adversários da Copa Libertadores 2020 na noite desta terça-feira (17), em sorteio realizado na sede da Conmebol, no Paraguai. O Furacão enfrentará o Peñarol, do Uruguai, o Colo-Colo, do Chile, e um clube boliviano, ainda não definido.

Campeão da Copa do Brasil, o Rubro-Negro entrou direto na fase de grupos, que começa no dia 4 de março e se encerra no dia 6 de maio. Por conta do ranking da Conmebol, o time atleticano estava no pote 3. Conheça um pouco mais dos adversários:

Peñarol, Uruguai (pote 1)

Após vencer o torneio Apertura, o Peñarol fez a mesma pontuação que o Nacional no Clausura, mas ficou na segunda colocação. No Campeonato Uruguaio, os campeões de Apertura e Clausura disputam uma ‘semifinal anual’.

Peñarol fez a mesma pontuação que o Nacional no Clausura. Foto: Divulgação/Peñarol.

O duelo serve apenas para definir quem pegaria o time de melhor pontuação na somatória de todas as fases da liga. Mesmo se o Peñarol ganhasse o Apertura e o Clausura, precisaria encarar o Nacional na final por conta do Torneio Intermédio, em que o Nacional foi bem e Aurinegro não.

O treinador da equipe é Diego López. Os times se reencontram após se enfrentarem na Sul-Americana de 2018, com o título inédito do Furacão. Na ocasião, foram duas vitórias atleticanas: 2×0 na Arena da Baixada e 4×1 em Montevidéu.

Fundado em 1891, o Peñarol tem cinco títulos da Libertadores (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987). O clube ainda venceu uma Recopa em 1961. A equipe tem 51 títulos uruguaios e uma Supercopa.

Colo-Colo, Chile (pote 2)

Com 40 pontos, o Colo-Colo foi o vice-campeão chileno e ficou a 13 pontos do Universidad Católica. O Campeonato Chileno foi encerrado com seis rodadas de antecedência por conta dos protestos contra o governo, que tomam conta do país desde outubro.

Colo-Colo foi o vice-campeão no Chile. Foto: Sebastian Ordenes/Colo-Colo.

Em seu elenco, o clube tem um grande conhecido do futebol brasileiro: o meia Valdívia, de 36 anos. O experiente jogador, contudo, ainda não definiu se continua para o ano que vem. O técnico é Mario Salas desde dezembro do ano passado.

Fundado em 1925, o Colo-Colo foi campeão da Copa Libertadores em 1991, diante do Olímpia, do Paraguai, e ganhou a Recopa no ano seguinte, em cima do Cruzeiro. O clube tem 32 títulos chilenos, 11 da Copa do Chile e dois da Recopa chilena.

Bolívia 2

Ainda há uma grande indefinição em relação ao segundo time boliviano classificado diretamente à fase de grupos. O Clausura da Bolívia só terminará no fim de dezembro. A Conmebol exigia que todos os times estivessem definidos até o dia 16, um dia antes do sorteio, mas estendeu o prazo.

O Jorge Wilstermann é o líder, com 48 pontos. O Bolívar, vice-líder com 46, já está na competição no grupo B. O The Strongest, terceiro colocado, tem 45 e também está garantido, mas ainda não sabe em qual fase entrará, enquanto o San José é o quarto colocado, com 44 pontos.

