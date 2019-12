O Athletico anunciou na segunda-feira (16) a criação de sua própria equipe de futebol feminino. O time treinará no CT do Caju e dividirá toda a estrutura com a equipe masculina. Em 2019, o Furacão manteve parceria com o Foz Cataratas para ter um time de mulheres – exigência da Conmebol para disputar a Copa Libertadores.

Boa, @GuriaFuracao!

A partir de 2020, teremos uma equipe própria de futebol feminino! 🌪️ #VivaOFuracão https://t.co/3qfykiOl3c — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) December 16, 2019

Na temporada de estreia, as meninas do Furacão jogarão a Série A-2 do Brasileirão. O torneio está marcado para iniciar em março, com 13 datas ao todo. A técnica do Athletico será Vantressa Ferreira, que é ex-atleta e tem formação em Educação Física. O coordenador será Leonardo Coelho, que já trabalhou no futebol feminino do América-MG.

+ Mais do Furacão:

+ Paranaense 2020 fecha com canal para transmissão; veja detalhes

+ Bruno Guimarães e Robson Bambu são convocados pra seleção olímpica