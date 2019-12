O zagueiro Robson Bambu e o volante Bruno Guimarães, ambos do Athletico, foram convocados para a seleção brasileira olímpica na tarde desta segunda-feira (16). O técnico André Jardine divulgou a lista dos convocados para o Pré-Olímpico, que será realizado em janeiro, na Colômbia.

O torneio vale duas vagas para a Olimpíada de Tóquio, no Japão, que está programada para julho e agosto. No Pré-Olímpico, o Brasil está no Grupo B, ao lado de Paraguai, Bolívia, Uruguai e Peru.

Confira a lista:

GOLEIROS

Cleiton – Atlético-MG

Ivan – Ponte Preta

Phelipe – Grêmio

LATERAIS-DIREITO

Emerson – Betis_ESP

Guga – Atlético-MG

LATERAIS-ESQUERDO

Ayrton Lucas – Spartk-RUS

Caio Henrique – Fluminense

ZAGUEIROS

Gabriel – LilieFRA

Ibañez – Atalanta-ITA

Robson Bambu – Athletico

Walce – São Paulo

MEIAS

Bruno Guimarães – Athletico

Douglas Luiz – Aston Vila-ING

Igos Gomes – São Paulo

Matheus Henrique – Grêmio

Reinier – Flamengo

Wendel – Sporting-POR

ATACANTES

Antony – São Paulo

Gabriel Martinelli – Arsenal-ING

Matheus Cunha – Leipzig-ALE

Paulinho – Bayer Leverkusen-ALE

Pedrinho – Corinthians

Yuri Alberto – Santos

