O peruano Andy Polar, 22 anos, está na mira do Athletico para a temporada de 2020. O atacante, que pertence ao Binacional, do Peru, também tem despertado o interesse do Vasco da Gama.

De acordo com a imprensa peruana, o Furacão teria procurado o clube peruano para adquirir 70% dos direitos econômicos do jovem. Andy Polar foi um dos destaques do Binacional na conquista do Campeonato Peruano nesta semana.

O atacante possui vínculo com o clube peruano até o final de 2020. No entanto, as negociações já estão avançadas e o atleta deve se transferir para o Furacão nos próximos dias.

“Essa situação vem sendo tratada pelo meu representante. O que sair será bom pra mim e pra minha família. Quem não gostaria de jogar no exterior? Espero que saia algo bom”, disse Andy Polar ao site Gol Perú.

Revelado pelo próprio Binacional, o atacante foi um dos melhores jogadores do time na temporada de 2018, com seis gols em 42 jogos. Já neste ano ele marcou oito gols em 33 partidas.

