A dez dias do fim do ano, o Trio de Ferro vem encontrando dificuldades na montagem do elenco para a próxima temporada. Até aqui, apenas o Coritiba já confirmou seu treinador. Eduardo Barroca foi anunciado apenas na noite de sexta-feira (20), 20 dias após o término da Série B. Além disso, está encaminhado o acerto com o zagueiro Rodolfo, ex-Paraná Clube. Ainda assim, pouco para um período tão movimentado.

Por outro lado, Athletico e Tricolor seguem com dificuldades e sequer têm um comandante definido, com as vésperas da pré-temporada 2020 batendo a porta.

O Furacão apostava no acerto com Rogério Ceni, que preferiu renovar com o Fortaleza e frustrou os planos atleticanos. Sebastian Becaccece e Ariel Holan foram procurados, mas as conversas não avançaram. Agora restaram Miguel Ángel Ramírez e Domenec Torrent.

O espanhol Ramírez, contudo, aparenta ser o nome a ser oficializado nos próximos dias. O treinador do Independiente del Valle, do Equador, e atual campeão da Sul-Americana, está em Curitiba para negociar no final de semana com o executivo Paulo André e o presidente Mario Celso Petraglia.

Em relação ao elenco, até aqui apenas reforços para o time de aspirantes, que será comandado por Eduardo Barros. Para o elenco principal, apenas algumas especulações, mas nada concretizado, uma vez que as peças vão depender também do novo técnico.

Petraglia é quem vai definir o novo comandante do Furacão; Foto: Albari Rosa/Arquivo

Por fim, o Paraná Clube espera uma definição sobre a terceirização, que está entre os empresários Sérgio Malucelli e Eduardo Uram, para o dia 26. O auxiliar Alan Aal assume o comando técnico interinamente. Caso a parceria se concretize com Malucelli, o caminho está aberto para Alemão, que treinou o Londrina durante 2019, mas outros nomes no mercado são sondados.

A situação paranista, porém, é pior em relação aos rivais. O clube iniciará a pré-temporada já no dia 2 e tem apenas 13 jogadores à disposição. Além disso, caso nenhum empresário manifeste interesse em assumir o futebol, o Tricolor iniciará a nova temporada na estaca zero.

Interior

O Londrina também está em “modo espera”. Malucelli afirmou que fica com a parceria até o final do Estadual, mas pode sair antes. O contrato é até o fim de 2020. Enquanto isso, o recém-eleito Felipe Prochet busca saídas para a contratação de um técnico. Vale lembrar que o time caiu para a Série C.

O Operário foi o único clube que se agilizou e tem mexido no elenco. Gerson Gusmão renovou o contrato logo após o término da Série B e ajuda na formação do grupo.

