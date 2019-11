O Athletico tem quatro desfalques e seis mudanças para a partida contra o Grêmio, que acontece nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Os laterais-direito Khellven e Madson, o volante Bruno Guimarães e o atacante Thonny Anderson estão fora do confronto.

Madson e Thonny Anderson, que pertencem ao time gaúcho, não jogam por questões contratuais. O atacante, mesmo que tivesse essa brecha em seu vínculo, também está suspenso. Khellven está com a seleção brasileira sub-20 para um período de 15 dias de treinamentos. Dessa forma, a lateral fica com uma lacuna, já que Madson é outro desfalque. Jonathan, que voltou aos treinos e não joga desde agosto, é a única opção de origem. Porém, o lateral-esquerdo Adriano e o volante Erick também podem atuar na posição.

No meio-campo, Bruno Guimarães sentiu uma lesão muscular na coxa contra o Atlético-MG e faz tratamento no CT do Caju. Por outro lado, os meias Camacho e Léo Cittadini estão à disposição e podem suprir ausências do time. O técnico Eduardo Barros ainda conta com os retornos do zagueiro Thiago Heleno e do lateral-esquerdo Márcio Azevedo, suspensos na rodada passada, além do atacante Rony, poupado no último domingo (24).

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Dessa forma, a equipe titular terá seis mexidas no time. Saem Pedro Henrique, Madson, Abner Vinicius, Bruno Guimarães, Thonny Anderson e Vitinho. No ataque ainda há uma dúvida entre Marco Ruben e Marcelo Cirino.

Com isso, o Furacão deve ir a campo com: Santos; Jonathan (Erick), Thiago Heleno, Léo Pereira, Márcio Azevedo; Wellington, Camacho, Lucho Gonzalez; Nikão, Rony e Marco Ruben (Marcelo Cirino).

