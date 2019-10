Ainda é estranho. Num futebol cada vez mais transformado em negócio e com tantas empresas lutando pelos direitos de transmissão, o jogo entre Athletico e Goiás, neste domingo (27), às 16h, na Arena da Baixada, não vai passar em nenhum canal de televisão. O negócio é ir no estádio ou acompanhar pelo Tempo Real da Tribuna do Paraná.

Sim, a partida não será transmitida pela TV. Os motivos são conhecidos, mas é bom relembrar. Athletico e Goiás fecharam contratos com o Grupo Globo para transmissão em TV aberta – e esse jogo não está na grade deste domingo. Em televisão fechada, o Furacão acertou com a Turner (que transmite seus jogos no canal TNT) e o Goiás com a Globo (que transmite no SporTV). E como o Rubro-Negro não acertou com o pay-per-view, nada de jogo na telinha. As câmeras no estádio serão utilizadas para municiar o árbitro de vídeo.

O Athletico vem sendo atração da TV aberta em várias rodadas do Campeonato Brasileiro justamente por isso, para que não haja essa espécie de ‘apagão’ – quando isso não acontece, alguns jogos são transmitidos pela internet, no portal da Globo. Neste domingo, não há sequer esta opção, restringindo o acesso à partida para quem for à Baixada, os que acessarem o nosso Lance a Lance ou para quem ouvir pelo rádio.

E o jogo tem bons atrativos. O Furacão deve ter em campo uma equipe muito próxima daquela que venceu a Copa do Brasil. Só não será o mesmo time que levantou a taça em Porto Alegre porque Madson e Adriano viraram titulares, e Robson Bambu e Nikão, que voltam de lesões, deverão ficar no banco de reservas. “É bom poder voltar a concentrar, voltar a encontrar meus companheiros”, disse o camisa 11 rubro-negro, em entrevista à RPC.

Tiago Nunes também terá o retorno de Santos, que ficou de fora da partida contra o Palmeiras por causa de um torcicolo. E deve recolocar Léo Cittadini entre os titulares. Outra novidade será a volta de Camacho, há longo tempo afastado por conta da suspensão por doping. Com isso, o Furacão volta a ter todo o elenco à disposição. E quer voltar a vencer dentro de casa. “Eles (Goiás) têm bons jogadores e estão em uma sequência boa. Temos que respeitá-los, mas com o mando de campo e o apoio da nossa torcida, temos que fazer o nosso jogo para conseguir os três pontos”, resumiu o volante Wellington.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2º Turno – 28ª Rodada

ATHLETICO x GOIÁS

Athletico

Santos; Madson, Léo Pereira, Thiago Heleno e Adriano; Wellington, Léo Cittadini e Bruno Guimarães; Marcelo, Rony e Marco Ruben.

Goiás

Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto (Breno), Yago Felipe e Léo Sena; Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia.

Técnico: Ney Franco

Local: Arena da Baixada

Horário: 16h

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luís Marques (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)