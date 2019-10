O Athletico realizou na tarde desta quarta-feira (25) o último treino antes de encarar o Fortaleza, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. As atividades foram realizadas no CT do Caju, e o técnico Tiago Nunes poderá contar com um time praticamente com ‘força máxima’ para a sequência da Série A. O confronto com o time cearense acontecerá nesta quinta-feira (26), a partir das 21h30, na Arena da Baixada. Será o reencontro da torcida com o time campeão da Copa do Brasil.

Durante o período em que a imprensa pode observar o aquecimento do time rubro-negro, alguns atletas não foram vistos no gramado. As ausências já eram esperadas, uma vez que os jogadores seguem em tratamento no departamento médico. Não participaram das atividades o lateral-direito Jonathan, ainda sendo acompanhado por conta de dores na panturrilha e no joelho, o lateral-esquerdo Adriano, com dores musculares, o zagueiro Robson Bambu, que sofreu uma forte pancada no rosto na final da Copa do Brasil, e o também zagueiro Pedro Henrique, que saiu do jogo diante do Vasco, na última rodada do Brasileirão, com dores na virilha.

Em contrapartida, o lateral-esquerdo Marcio Azevedo, o meia-atacante Nikão e o atacante Marcelo Cirino, que ficaram de fora do último compromisso, devem ser presença certa no time titular de Tiago Nunes. O Athletico é o nono colocado na competição, somando 27 pontos, mas almeja uma arrancada na disputa para terminar entre os primeiros colocados.

Um provável Athletico diante do Fortaleza tem: Santos; Madson (Khellven), Léo Pereira, Lucas Halter e Marcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão (Marcelo Cirino), Rony e Marco Ruben.

