PT oficializa apoio a pré-candidatura de Luciano Ducci (PSB) em Curitiba

O Partido dos Trabalhadores (PT) vai apoiar a pré-candidatura de Luciano Ducci (PSB) para a prefeitura de Curitiba. A informação foi divulgada pelo político nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (27). Ducci comemorou a oficialização e disse buscar um projeto humano para a cidade. A votação no partido terminou com 15 votos favoráveis e 7 contrários.

A princípio, a vice-candidatura não será ocupada por um petista. O deputado estadual Goura Nataraj, atual pré-candidato pelo PDT, é cotado para o cargo de vice-prefeito. Ainda na publicação, Ducci afirmou que busca apoio de outros partidos para mobilizar a militância.

Inicialmente, o deputado federal Zeca Dirceu (PT), filho de José Dirceu, seria a opção da legenda na capital paranaense. Também nas redes, o político anunciou que vai recorrer ao Diretório Nacional do partido e que segue como pré-candidato . Além de Zeca, a deputada federal Carol Dartora (PT) também se apresentou como pré-candidata à prefeitura de Curitiba.

