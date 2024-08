A jornalista Cristina Graeml, do Partido Por Mais Brasil (PMB), foi confirmada, na noite desta segunda-feira (05), como candidata pelo partido para a prefeitura de Curitiba. O seu vice será o advogado e empresário Jairo Ferreira Filho.

A convenção foi realizada nesta segunda-feira (5), no Clube dos Sub-Tenentes e Sargentos do Exército em Curitiba. Na ocasião, Cristina destacou que um de seus focos será devolver vida ao centro da cidade para evitar a formação de cracolândias.

Outra prioridade será tartar, de forma terapêutica, os moradores de rua. “Há 4.500 pessoas morando nas ruas de Curitiba, necessitando de atendimento psicológico continuado para que resgatem a autoestima e voltem a se enxergar como dignas de receber ajuda”, disse Cristina em seu discurso.

Além disso, a candidata a prefeita de Curitiba demonstrou preocupação com a falta de vagas em creches, as salas superlotadas nos CMEIs, a saúde mental dos professores da rede municipal de ensino, a longa espera por atendimento médico nos postos de saúde, exames e cirurgias.

“Estou honrada em ter Jairo Ferreira Filho ao meu lado nesta jornada. Sua experiência em segurança pública, política contra drogas, Direito e administração de cidades será crucial para alcançarmos nossos objetivos de transformar Curitiba em um exemplo de gestão eficiente e comprometida com os valores conservadores”, disse a candidata sobre sei vice Jairo Ferreira Filho.

>> Tudo sobre as eleições de 2024 em Curitiba

Cristina Graeml está confirmada no debate da TV Bandeirantes, dia 8 de agosto, e descartou a possibilidade de desistir da candidatura.

